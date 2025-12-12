Момент ураження російського літака

Українські розвідники атакували дронами Крим та уразили військово-транспортний літак росіян Ан-26, який готувався до злету. Також українські безпілотники уразили дві дорогі РЛС, повідомили у пресслужбі ГУР у пʼятницю, 12 грудня.

За даними розвідників, у ніч на 11 грудня отримав пошкодження російський багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26. Літак намагався злетіти на території Криму.

На відео, яке оприлюднили розвідники, видно, як безпілотник підлітає до літака, в якого вже обертаються лопаті, та врізався в нього.

«Загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Крім того, дрони розвідки уразили дві радіолокаційні системи – РЛС 55Ж6М «Нєбо-М» та заховану в радіопрозорий купол РЛС 64Н6Е. Остання система застосовувалася для наведення ворожих комплексів С-300/С-400.