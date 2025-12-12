Корабель «Композитор Рахманінов»

Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом «Черная Іскра» провели операцію з ураження двох російських суден, які використовують у військових цілях. Про це повідомили у пресслужбі ССО у пʼятницю, 12 грудня.

За даними ССО, повстанці допомогли українським бійцям, надавши детальну інформацію щодо маршрутів та вантажів уражених кораблів. В результаті операції українські спецпризначенці уразили два судна біля берегів Республіки Калмикія у Каспійському морі, які перевозили російське озброєння.

«Серед уражених суден – “Композитор Рахманінов” та “Аскар-Сариджа”, які використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ», – повідомили у пресслужбі ССО.

Обидва судна належать російській компанії «МГ-Флот», повʼязаній з астраханським бізнесменом Джамалдіном Пашаєвим. З 2022 року проти компанії запровадили санкції США.

Зазначимо, це вже друга за тиждень атака на обʼєкти росіян у Каспійському морі. Так, 11 грудня низка українських ЗМІ з посиланням на співрозмовника в СБУ повідомили, що українські дрони атакували одне з найбільших розвіданих в Росії нафтове родовище – імені Філановського у Каспійському морі. Внаслідок ураження на платформі зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин.