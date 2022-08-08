За завищеними цінами загалом було продано незаконно ввезених товарів на 72 млн грн

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги на майже 72 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезенні товарів під виглядом гуманітарної допомоги та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого вони перетнули державний кордон у напрямку Угорщини.

В соцмережі Telegram вони створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів. Основними замовниками були представники благодійних організацій, волонтери, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних. А ті закупали товари військового призначення в країнах ЄС. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн.

«Надалі ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків приміщень, які вони використовували, вилучено товари подвійного та військового призначення, документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 3,3 млн грн в еквіваленті.

Зазначається, що наразі повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на Львівщині викрили зловмисників, які продавали автомобілі, які були ввезені в Україну начебто для потреб ЗСУ.