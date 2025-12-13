Нацгвардія опублікувала кадри операції з деблокування Куп'янська
2-й корпус Національної гвардії «Хартія» показав успішні контрударні дії в місті
До теми
Бійці зачистили всю північно-західну частину Куп'янська
У суботу, 13 грудня, 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» опублікував відео деблокування Куп'янська Харківської області.
Напередодні, 12 грудня, 2-й корпус Національної гвардії «Хартія» заявив про успішні контрударні дії в Куп’янську. В межах операції українські сили прорвалися до річки Оскіл, перекривши постачання росіян та звільнивши Кіндрашівку, Радьківку з їхніми околицями та низку кварталів на півночі Куп’янська. Після чого захисники повністю перекрили наземний доступ до міста.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter