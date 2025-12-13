У суботу, 13 грудня, 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» опублікував відео деблокування Куп'янська Харківської області.

Напередодні, 12 грудня, 2-й корпус Національної гвардії «Хартія» заявив про успішні контрударні дії в Куп’янську. В межах операції українські сили прорвалися до річки Оскіл, перекривши постачання росіян та звільнивши Кіндрашівку, Радьківку з їхніми околицями та низку кварталів на півночі Куп’янська. Після чого захисники повністю перекрили наземний доступ до міста.

Згодом DeepState підтвердив, що українські військовослужбовці провели успішну операцію з блокування росіян у Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. На тлі цих повідомлень до міста прибув президент України Володимир Зеленський.

13 грудня українські захисники опублікували відео боїв під час зачистки міста від російських окупантів.

Крім цього у суботу, 13 квітня, 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» повідомив, що знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в Куп'янськ.