Машину викрав 38-річний мешканець Яворівського району

Поліцейські Львівщини затримали викрадача автомобіля Volkswagen Passat. Власник помітив крадіжку не відразу, оскільки залишив машину на території підприємства. До поліції він звернувся лише через 10 днів.

«23 грудня 2025 року зловмисник незаконно заволодів автомобілем Volkswagen Passat, який власник, 58-річний мешканець Яворівщини, залишив на території підприємства, розташованого в одному з сіл Яворівського району. Виявивши відсутність транспортного засобу, 2 січня чоловік звернувся у поліцію», – повідомили у поліції Львівщини.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі Яворівського райвідділу розшукали автомобіль та встановили причетного до його викрадення. Це 38-річний мешканець одного з сіл району.

Викрадену машину повернули власнику. А щодо його викрадача слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне 38-річному мешканцю Яворівського району загрожує позбавлення волі до п’яти років. Суд обере йому запобіжний захід.