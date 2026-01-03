Юнаки привʼязали коло до воза і каталися так у темну пору доби

На Львівщині 17-річний хлопець травмувався під час падіння в кювет. Травму голови підліток отримав під час катання на тюбінгу, причепленого до воза з кіньми, повідомили у поліції.

Інцидент трапився 2 січня близько 22:00 в селі Шептицького району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний місцевий мешканець катав 17-річного односельця на гумовому тюбінгу, причепленого до воза, запряженого двома кіньми. В певний момент керманич втратив контроль над кіньми – тюбінг виїхав за межі дороги у кювет, де пасажир випав та вдарився об бетонну опору моста», – повідомили у поліції.

Хлопця з травмами голови шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил).