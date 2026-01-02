Переселенці, які живуть у санаторії, проти переїзду медиків із Краматорська

Мешканці дитячого спеціалізованого санаторію «Джерело» в Трускавці Львівської області виступили проти можливого переїзду частини персоналу медичних центрів обласного територіального медичного обʼєднання з Краматорська Донецької області. У санаторії зараз мешкають майже 300 переселенців із різних міст. Про це йдеться у сюжеті «Суспільне Львів» від 2 січня.

Загалом санаторій «Джерело» в Трускавці працює понад 50 років і щороку оздоровлення тут отримують понад 5 тисяч дітей. Під час повномасштабного вторгнення в санаторій почали селити переселенців. У грудні 2025 року переселенці вийшли на акцію протесту з плакатами та закликами захистити дітей та не позбавляти людей тимчасового притулку.

«Я зараз чекаю четверту дитину, у мене буде дівчинка. Тут ми знайшли тепло. Залиште людей, бо людям вертатися нікуди», – розповіла одна з учасниць акції Діана, переселенка з Лимана Донецької області, яка переїхала в санаторій з трьома дітьми через пошкодження її будинку.

За словами медичної директорки дитячого спеціалізованого санаторію Любові Томашівської, тут живуть 300 людей з Донецької, Луганської, Херсонської, Дніпропетровської та інших областей України, які втікали від війни.

«До нас звернулися з листом, з проханням передачі приміщення лікувального корпусу, клубу, освітянських класів і приміщень харчоблока. Це означає, якщо передаються в оренду ці приміщення – ми не зможемо виконувати свої основні завдання як лікувальний заклад», – зазначила Любов Томашівська.

Директор обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорськ Олександр Гейко розповів, що медики шукали приміщення для переїзду медичних центрів, якщо в Краматорську посиляться обстріли, та наблизиться лінія фронту. За його словами, наразі лише написали листа щодо ймовірної оренди частини приміщень санаторію.

«Мова взагалі не йде про те, що ми якимось чином зачепимо тимчасових переселенців, які мешкають в Трускавці. Ці приміщення нас взагалі не цікавлять. Мова йде про оренду одного корпусу», – пояснив Олександр Гейко.

Він додав, що перед тим, як на територію санаторію зможуть переїхати медики, цей корпус необхідно відремонтувати й перевірити медичну техніку.

Санаторій перебуває під управлінням Міністерства охорони здоровʼя. У МОЗ у відповіді на запит журналістам повідомили, що жодних заяв або документів щодо передачі чи оренди приміщень дитячого санаторію «Джерело» взагалі не надходило.

Зараз, за словами Олександра Гейка, переїжджати медзаклад з Донеччини не збирається, цей варіант розглядається як запасний. У Донецькій області залишається близько 190 тисяч людей і медичні центри мають працювати у прифронтовому регіоні.