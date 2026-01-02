Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали суттєвих ударів по об’єктах російських військових на окупованих територіях, зокрема в Криму та на Луганщині. Про це поінформувала пресслужба СБС у п’ятницю, 2 січня.

За даними відомства, оператори 1-го окремого центру СБС уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника на ТОТ Луганської області. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки атаки ще уточнюються.

Крім того, було уражено радіолокаційну станцію в окупованому Криму, яка відповідала за моніторинг повітряного простору.

«Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України», – додали військові.

До слова, Сили оборони уночі 31 грудня завдали ударів по низці стратегічних цілей у Росії, зокрема, по НПЗ в Туапсе, нафтогазовому терміналу «Таманьнєфтєгаз», розташованих в Краснодарському краї, нафтобазі «Темп» у Ярославській області, а також по пункту базування катерів біля Оленівки і складах боєприпасів на Донеччині на тимчасово окупованих територіях.