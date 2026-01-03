Організатора схеми затримали в Одесі

В Україні викрили та зупинили діяльність міжнародної злочинної мережі, яка налагодила стабільні постачання кокаїну з країн Європейського Союзу. Про це у п’ятницю, 2 січня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці викрили транснаціональний канал контрабанди кокаїну, що діяв за участю громадян кількох держав – України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Схема вирізнялася багаторівневою логістикою, жорстким розподілом ролей і спробами забезпечити безперешкодне проходження кордону.

Організатор схеми раніше вже відбував покарання у США за аналогічні злочини, а після повернення в Україну відновив злочинну мережу. На початковому етапі кокаїн доставляли невеликими партіями через кур'єрів, які приховували наркотики в тілі. Такі постачання давали змогу тестувати маршрути та мінімізувати ризики.

Паралельно зловмисники працювали над суттєвим розширенням масштабів наркотрафіку. Вони вели переговори щодо налагодження альтернативних каналів доставки, зокрема із використанням морської логістики та контейнерних перевезень через портову інфраструктуру Одеси. Кокаїн планували завозити до України партіями до 2 кг щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тис. доларів.

Детективи також викрили наміри залучити до протиправної діяльності окремих працівників митних та прикордонних органів. Наразі ДБР перевіряє можливу причетність посадовців до цієї оборудки.

Організатора схеми затримали в Одесі, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

