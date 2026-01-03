Медики провели унікальну рятувальну операцію на воді

Медики Головного управління розвідки Міноборони України провели унікальну рятувальну операцію на воді – в умовах відкритого моря, під загрозою ворожого вогню та за відсутності повноцінного медичного обладнання. Про це у суботу, 3 січня, повідомили на сторінці ГУР.

Як розповіли медики, пораненого бійця доставили на плавучу платформу у критичному стані, у нього була масивна крововтрата, травматична ампутація та серйозне переохолодження.

«Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий», – розповів спеціаліст медичної команди на позивний «Точіні».

Через це рішення та дії доводилося ухвалювати миттєво, адже кожна хвилина могла коштувати життя. Пацієнт увесь час був під контролем екіпажу і бойових медиків передового загону.

«Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням», – зазначив «Точіні».

Після стабілізації стану команда перейшла до оперативного втручання. Військового відразу почали зігрівати, адже температура навколишнього середовища була близько 10 градусів. А коли життєво важливі показники бійця почали приходити до норми, медики почали проводити оперативне втручання. Операція тривала близько 45 хв.

