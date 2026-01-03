Справу розслідували 2,5 роки

Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок 44-річному уродженцю с. Голдовичі Жидачівського району Василю К., який отримав повістку і не зʼявився у вказаний час у ТЦК та СП. 31 грудня 2025 року ухилянту присудили три роки позбавлення волі.

Як вказано у матеріалах суду, 11 травня 2023 року підозрюваний пройшов медичний огляд ВЛК, за результатами якого його визнали придатним до військової служби у воєнний час. Цього ж дня він отримав повістку про виклик до територіального центру комплектування на 16 травня. Проте він проігнорував повістку і не прийшов у вказану дату.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі, однак не памʼятає, щоб йому вручали повістку та що він її підписував. До територіального центру комплектування він не прийшов, «оскільки подумав, що його візьмуть служити».

Захист просив взяти до уваги те, що підсудний має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Проте в єдиному судовому реєстрі є рішення суду про розірвання двох шлюбів Василя К. та стягнення аліментів. Перша дружина також подала позов про позбавлення його батьківських прав, однак суд не розглянув через неявку позивачки та відповідача.

Суд визнав винним підсудного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначив йому покарання три роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційній інстанції.