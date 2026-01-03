Лана Чорногорська була громадською активісткою та мисткинею

Військовослужбовиця Української добровольчої армії Лана «Саті» Чорногорська загинула 1 січня на Південному напрямку фронту. Про це у п’ятницю, 2 січня, повідомила Служба безпілотної авіації УДА.

1 січня на Південному напрямку фронту внаслідок удару ворожого безпілотника загинула Лана Чорногорська. Вона брала участь у підготовці дронів до бойового застосування та виконувала завдання як пілот і штурман безпілотників.

«“Саті” була відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою. Окрім військової діяльності “Саті” була мисткинею, культурною діячкою та активісткою», – зазначили у дописі.

Відомо, що Лана Чорногорська народилася у Запоріжжі, навчалася у Дніпрі, мешкала в Києві, Одесі, Львові та Харкові. Раніше вона працювала журналісткою харківського медіа «Люк», була громадською активісткою та мисткинею. До Української добровольчої армії приєдналася у 2024 році.