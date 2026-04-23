Данський кокосовий пиріг – це проста домашня випічка, яка поєднує ніжну основу й ароматну кокосову скоринку. Цей рецепт не потребує складних інгредієнтів чи тривалого приготування. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Борошно 200 г Молоко 220 мл Цукор 190 г Масло 140 г Яйця 2 шт. Цукор ванільний 0,5 ч. л Розпушувач 1,5 ч. л Сіль 0,25 ч. л Кокосова стружка 200 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Застеліть форму пергаментом, щоб краї виходили за бортики. Духовку поставте грітися до 200°С.

Крок 2 У каструлі розігрійте 180 мл молока та 100 г масла до однорідності. На маленькому вогні доведіть суміш до кипіння, вимкніть вогонь.

Крок 3 Окремо змішайте борошно, сіль і розпушувач і відставте. У велику миску розбийте яйця, додайте 150 г цукру і ванільний цукор, збийте до пишності та збільшення суміші вдвічі-втричі.

Крок 4 Частинами висипте поєднані сухі інгредієнти, вмішайте борошняну суміш вінчиком або міксером. У готову суміш влийте гаряче молоко з маслом, енергійно перемішуючи до однорідності.

Крок 5 Вилийте тісто у форму, розрівняйте і випікайте 20–25 хвилин.

Крок 6 Поки тісто печеться, зробіть поливку. У каструлі розігрійте 40 г масла та 40 мл молока. Всипте туди ж 40 г цукру і, помішуючи, прогрій до поєднання.

Крок 7 Зніміть з вогню каструлю та додай у суміш кокосову стружку.