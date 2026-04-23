Данський кокосовий пиріг. Рецепт дня
Данський кокосовий пиріг – це проста домашня випічка, яка поєднує ніжну основу й ароматну кокосову скоринку. Цей рецепт не потребує складних інгредієнтів чи тривалого приготування. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно
|200 г
|Молоко
|220 мл
|Цукор
|190 г
|Масло
|140 г
|Яйця
|2 шт.
|Цукор ванільний
|0,5 ч. л
|Розпушувач
|1,5 ч. л
|Сіль
|0,25 ч. л
|Кокосова стружка
|200 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Застеліть форму пергаментом, щоб краї виходили за бортики. Духовку поставте грітися до 200°С.
Крок 2
У каструлі розігрійте 180 мл молока та 100 г масла до однорідності. На маленькому вогні доведіть суміш до кипіння, вимкніть вогонь.
Крок 3
Окремо змішайте борошно, сіль і розпушувач і відставте. У велику миску розбийте яйця, додайте 150 г цукру і ванільний цукор, збийте до пишності та збільшення суміші вдвічі-втричі.
Крок 4
Частинами висипте поєднані сухі інгредієнти, вмішайте борошняну суміш вінчиком або міксером. У готову суміш влийте гаряче молоко з маслом, енергійно перемішуючи до однорідності.
Крок 5
Вилийте тісто у форму, розрівняйте і випікайте 20–25 хвилин.
Крок 6
Поки тісто печеться, зробіть поливку. У каструлі розігрійте 40 г масла та 40 мл молока. Всипте туди ж 40 г цукру і, помішуючи, прогрій до поєднання.
Крок 7
Зніміть з вогню каструлю та додай у суміш кокосову стружку.
Крок 8
Перевірте готовність пирога зубочисткою – вона має виходити сухою. Дістаньте пиріг і рівномірно полийте сумішшю з кокосовою стружкою. Після цього поверніть пиріг у духовку та випікайте ще 7 хвилин до зарум’янення поливки.