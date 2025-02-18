Кавовий пиріг на кефірі – це справжня знахідка для тих, хто цінує смачні десерти, але не має багато часу на приготування. Завдяки кефіру, пиріг виходить надзвичайно ніжним і м'яким. Легкість рецепту та аромат свіжозвареної кави роблять цей десерт ідеальним для будь-якої миті дня.

Інгредієнти:

кефір кімнатної температури – 100 мл;

кава розчинна – 3 ч. л.;

цукор – 180 г;

ванілін;

сіль – дрібка;

яйця – 2 шт.;

м’яке вершкове масло – 100 г;

борошно – 160 г;

розпушувач – 7 г.

Спосіб приготування:

У кефір додаємо розчинну каву, перемішуємо і залишаємо на деякий час. До яєць додаємо цукор, ванілін, сіль і збиваємо міксером, поки маса не побіліє. Вносимо м’яке вершкове масло і перемішуємо міксером, пише DailyNews.

Кава вже повністю розчинилася в кефірі, тому ще раз перемішуємо і додаємо до яєчної суміші, після чого знову перемішуємо міксером. Просіваємо борошно з розпушувачем, додаємо до тіста і добре перемішуємо.

Форму застилаємо пергаментом або змащуємо олією й присипаємо борошном. Випікаємо в заздалегідь розігрітій до 180°С духовці близько 20-25 хвилин, орієнтуючись на особливості вашої духовки.

Даємо пирогу трохи охолонути. За бажанням присипаємо цукровою пудрою перед подачею.