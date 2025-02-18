Швидкий кавовий пиріг на кефірі. Рецепт дня0
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Кавовий пиріг на кефірі – це справжня знахідка для тих, хто цінує смачні десерти, але не має багато часу на приготування. Завдяки кефіру, пиріг виходить надзвичайно ніжним і м'яким. Легкість рецепту та аромат свіжозвареної кави роблять цей десерт ідеальним для будь-якої миті дня.
Інгредієнти:
- кефір кімнатної температури – 100 мл;
- кава розчинна – 3 ч. л.;
- цукор – 180 г;
- ванілін;
- сіль – дрібка;
- яйця – 2 шт.;
- м’яке вершкове масло – 100 г;
- борошно – 160 г;
- розпушувач – 7 г.
Спосіб приготування:
У кефір додаємо розчинну каву, перемішуємо і залишаємо на деякий час. До яєць додаємо цукор, ванілін, сіль і збиваємо міксером, поки маса не побіліє. Вносимо м’яке вершкове масло і перемішуємо міксером, пише DailyNews.
Кава вже повністю розчинилася в кефірі, тому ще раз перемішуємо і додаємо до яєчної суміші, після чого знову перемішуємо міксером. Просіваємо борошно з розпушувачем, додаємо до тіста і добре перемішуємо.
Форму застилаємо пергаментом або змащуємо олією й присипаємо борошном. Випікаємо в заздалегідь розігрітій до 180°С духовці близько 20-25 хвилин, орієнтуючись на особливості вашої духовки.
Даємо пирогу трохи охолонути. За бажанням присипаємо цукровою пудрою перед подачею.