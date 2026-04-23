Поліція Німеччини підозрює українця та латвійця у шпигунстві

У Баварії, що на південному сході Німеччини, правоохоронці затримали українця та латвійця за підозрою у шпигунстві. Про це у четвер повідомили у пресслужбі німецької поліції.

Зазначається, що ввечері 12 квітня в районі міста Нойендтельзау співробітники дорожньої поліції зупинили для планової перевірки автомобіль з латвійськими номерами, у якому перебували громадяни Латвії та України. Під час огляду авто правоохоронці виявили підроблені документи, камери, безпілотник, GPS-трекери, рації, кілька мобільних телефонів та SIM-картки.

Поліція затримала 43-річного українця та 45-річного громадянина Латвії за підозрою у шпигунстві на користь «організації або установи за межами Німеччини», а також у купівлі підроблених документів. Мюнхенський суд видав ордери на арешт обох чоловіків, наразі вони перебувають під вартою у баварській виправній установі.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про затримання 43-річного харків’янина Сергія Н. та 45-річну румунку Алла С., яких підозрювали у шпигунстві. Слідчі вважають, що вони стежили за підприємцем, який постачав до України дрони-камікадзе та компоненти до БпЛА.