Німецький суд має обрати запобіжний захід затриманим

Прокуратура Німеччини затримала громадянина України в Іспанії, а також громадянку Румунії у Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомили пресслужба прокуратури та журнал Spiegel у вівторок, 24 березня.

Затримані – 43-річний харків’янин Сергій Н. та 45-річна румунка Алла С.

Зазначається, що з грудня 2025 року Сергій Н. стежив у Німеччині за підприємцем, який постачав до України дрони-камікадзе та компоненти до БпЛА. Підозрюваний системно збирав дані про компанію потерпілого через інтернет, а також фіксував на відео його робоче місце.

Після переїзду Сергія Н. до Іспанії його діяльність, імовірно, продовжила Алла С. Не пізніше березня 2026 року вона відвідала адресу проживання підприємця та таємно сфотографувала його будинок на свій телефон.

За версією прокуратури, метою збору інформації була підготовка «подальших дій проти цілі», ймовірно аж до фізичного нападу чи вбивства.

У середу, 25 березня, німецький суд має обрати запобіжний захід для Алли С., тоді як питання щодо Сергія Н. розглядатимуть після його екстрадиції з Іспанії.

