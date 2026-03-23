У 2024 році Андре «активував» агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу представника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею, викритою СБУ на Закарпатті в 2025 році. Діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки Золтан Андре.

Як повідомили в СБУ у понеділок, 23 березня, йдеться про інцидент з затриманням навесні 2025 року двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність Закарпаття, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення туди угорських військ.

«Діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки Золтан Андре. Саме він проводив в Угорщині агентурні зустрічі з одним зі своїх інформаторів із Закарпаття, який шпигував у західному регіоні України і за це був затриманий контррозвідкою СБУ», – зазначили в Службі безпеки.

У 2016-2020 роках Золтан Андре під прикриттям представника дипломатичної місії Угорщини займався розвідкою в Грузії. Після повернення з Південного Кавказу у 2021 році розпочав розвідувально-підривну діяльність проти України, завербувавши колишнього військового з Берегівського району. У вересні 2024 року Андре «активував» агента і доручив йому шпигувати на Закарпатті.

«Зрадник розвідував місця дислокації Сил оборони, зокрема, намагався виявити бойові позиції української ППО. Також за дорученням Андре агент мав підшукати кандидатів на вербування до агентурного апарату угорської воєнної розвідки. В зоні особливої уваги іноземного спецслужбіста були колишні та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів України», – розповіли в СБУ.

Золтан Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства, водночас агентурні зустрічі здебільшого проводив у власному авто, використовуючи для конспірації оперативний псевдонім.

Окрім військового, завербованого у 2021 році, агенткою Золтана Андре була й колишня контрактниця бойової бригади ЗСУ. Її теж затримали у 2025 році. Також угорський розвідник намагався втягнути до співпраці ще одного військовослужбовця ЗСУ, якому обіцяв регулярне постачання наркотиків для особистих потреб.