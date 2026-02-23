Затримання провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки 9 лютого затримали громадянина Білорусі Павла Т. за підозрою у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки. Про це у понеділок, 23 лютого, повідомила Національна прокуратура Польщі.

Після затримання чоловіка доправили до Мазовецького відділу департаменту з питань організованої злочинності та корупції у Варшаві. За версією слідства, білорус працював на іноземну розвідку з червня 2024 року по лютий 2026 року. Йому інкримінують шпигунство щодо об’єктів, важливих для оборони Польщі та НАТО.

10 лютого прокурор висунув йому обвинувачення в участі у діяльності білоруської розвідки. Правоохоронці зазначили, що підозрюваний діяв не лише в Польщі, а й на території Німеччини та Литви. 11 лютого суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Підозрюваному загрожує від п’яти років ув’язнення за статтею про участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща. Слідство триває.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що у Польщі затримали та заарештували співробітника польського міністерства оборони, якого підозрюють у діяльності на користь російської та білоруської розвідки.