Внаслідок раптової зупинки три вагони з пальним були заблоковані

У польському місті Пулави затримали 25-річного громадянина Молдови, який втрутився в рух вантажного поїзда, що перевозив дизельне пальне до України. Під час затримання поліція знайшла у нього документи російською мовою. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Як йдеться, інцидент трапився у понеділок, 16 лютого, на маршруті Щецин-Дорогуськ. 25-річний молдаванин тричі затягнув ручне гальмо у вантажному вагоні поїзда. Три з 37 вагонів вантажного поїзда були заблоковані після раптової зупинки.

Поліція затримала чоловіка близько 16:00 на залізничній станції у місті Пулави у Люблінському воєводстві, яке розташоване близько 114 км від кордону України. На момент затримання чоловік перебував між вагонами. Зазначається, що у затриманого громадянина Молдови знайшли електроніку, яка могла б дистанційно активувати вибуховий пристрій. У його сумці також виявили мобільні телефони, SIM-карти, портативні зарядні пристрої та документи російською мовою.

За даними поліції, про інцидент повідомили Національну прокуратуру, Службу військової контррозвідки, підрозділ Агентства внутрішньої безпеки та Центральне бюро розслідувань поліції.

На місці події працює поліція, прокуратура та спецслужби. Залізничний рух у цьому районі тимчасово перекрито. Під час перевірки правоохоронці небезпечних матеріалів не виявили.

Нагадаємо, на початку лютого на сході Польщі зійшов з рейок вантажний потяг сполученням Щецин-Холм, що перевозив дизельне пальне. За неофіційною інформацією, вантаж призначався для України.