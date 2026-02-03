Поїзд рухався коліями, призначеними для вантажних перевезень

У ніч вівторка, 3 лютого, на сході Польщі зійшов з рейок вантажний потяг сполученням Щецин – Холм. Причиною, імовірно, стали сильні морози та обрив контактної мережі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Щепанський в етері радіо RMF24.

Як йдеться, інцидент трапився біля села Ярошова-Воля Мазовецького воєводства на колії, що веде у напрямку України. Шість із 35 вагонів вантажного поїзда, що перевозив дизельне пальне, зійшли з рейок.

Рятувальники не зафіксували витоку палива з вагонів. Пожежна служба зараз оцінює ступінь пошкодження вагонів. Електроживлення контактної мережі відключено. Унаслідок інциденту ніхто з працівників не постраждав.

За неофіційною інформацією, вантаж призначався для України, проте офіційного коментаря з цього приводу поки що немає.

«Фактичну причину (інциденту, – ред.) розслідуватиме Державна комісія з розслідування залізничних аварій. (...) Наразі ми не припускаємо зовнішніх причин», – додав Вєслав Щепанський.

За даними бригадного генерала, пресофіцера Командира районної державної пожежної охорони в Пясечні Лукаша Дармофальського, залізничні служби готують демонтаж пошкоджених цистерн та їх заміну за допомогою крана. Операція може тривати щонайменше кілька годин.Поліція перекрила всі під’їзні шляхи до місця, де сталося сходження потяга з рейок.