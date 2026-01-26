Вагони для обігріву розташували на пероні вокзалу в Холмі

«Укрзалізниця» розгорнула у польському місті Холм «Пункт незламності» для пасажирів, які чекають на рейси до України. Пункт відкрили, оскільки в Холмі триває реконструкція вокзалу, і люди змушені чекати на поїзди до України на вулиці, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» 25 січня.

У пресслужбі компанії розповіли, що з 2024 року у Холмі триває реконструкція будівлі вокзалу, через що пасажири мають очікувати на рейси до України надворі, зокрема й у зимовий період. Через станцію курсують пʼять пар пасажирських поїздів з Харкова, Дніпра та Києва.

«Укрзалізниця» встановила вагони обігріву для пасажирів, які очікують на рейси до України. У кожному з них можна підзарядити гаджети та випити чаю. Один із вагонів обладнаний ігровою зоною для дітей та зоною догляду за немовлятами.

«У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі», – повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що за перший день роботи «Пункту незламності» в Холмі його відвідали понад 100 пасажирів.

Нагадаємо, 16 січня у пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили про запуск майже сотні опорних «Пунктів незламності» на вокзалах у низці міст України. За даними компанії, від початку зими ними скористалися понад 360 тис. людей.