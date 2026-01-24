Рейковий автобус більш комфортний і дешевший за звичайні автобуси і маршрутки

«Укрзалізниця» призначила додатковий регіональний поїзд №850/851 сполученням Львів – Рокитне-Волинське – Львів. Про це повідомляє Рокитнівська селищна рада на Волині.

Поїзд курсуватиме 24, 25, 27, 28, 30 і 31 січня, а також 2, 3, 5, 6, 8 і 9 лютого. Відправлення зі Львова – о 7:23, прибуття в Рокитне-Волинське – о 14:17. Поїзд зупинятиметься на зупинках:

Підзамче;

Дубляни-Львівські;

Сокаль;

Шептицький;

Ковель;

Сарни;

Томашгород та інші.

В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:11 та прибуватиме до Львова о 22:00.

У дні, коли поїзд Львів – Рокитне-Волинське – Львів, не курсуватиме, пасажири можуть скористатися регіональним поїздом Львів – Ковель, що курсує за тим же маршрутом, лише з кінцевою зупинкою в Ковелі, розповів начальник залізничної станції «Соснівка» Сергій Гнідець в коментарі «Суспільному».

Він також додав, що йдеться про рейкові автобуси «PESA 620M2», закуплені у Польщі.

«Він їде швидше, ніж звичайний автобус, і коштує трохи дешевше. Ще він комфортний, а щодо зручностей, то в автобусі ви всю дорогу сидите, а у вагоні можна пересуватися, присутній туалет, у вагоні тепло та інші зручності», – говорить Сергій Гнідець.

Рейковий автобус розрахований на 100 місць. Вартість кввитків становить від 100 до 250 грн.