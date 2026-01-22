Сотні потягів рухатимуться за зміненими графіками

У ніч на четвер, 22 січня, для понад 200 потягів далекого та приміського сполучення змінилися графіки руху. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

На тлі масованих російських атак та затримок потягів через вимушені зупинки, обʼїзди та рух під резервними тепловозами компанія розробила оновлений графік руху. Він стосуватиметься 118 поїздів далекого сполучення та понад сотні регіональних і приміських потягів. З міркувань безпеки до окремих маршрутів внесли зміни.

«Ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність – фундамент цього графіка», – пояснили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У компанії повідомили, що у квитках на поїзди, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Водночас ці зміни можуть не відображатися у квитках, придбаних на інших ресурсах чи в касах іноземних перевізників.

Під час вибору конкретного поїзда потрібно звернути увагу на дату дії розкладу – має бути напис «дійсний з 22.01.2026».

Оновлений графік руху поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах. У пресслужбі також попередили пасажирів, які придбали квитки на міжнародні потяги №9 та №749 про зміну графіку:

№9 Київ – Будапешт (09:43 замість 11:05)

№749 Київ – Відень (12:33 замість 13:05)

Нагадаємо, у грудні «Укрзалізниця» запустила новий графік руху міжнародних поїздів. Компанія додала низку рейсів, які дозволяють дістатися до віддалених європейських країн з однією пересадкою.