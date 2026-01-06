Українські біженці відкрили пункт у будівлі зі знеструмленого району

Українські біженці, які живуть у німецькому Берліні, організували для місцевих мешканців «пункт незламності», де можна зігрітися та зарядити гаджети під час блекауту, що триває. Один з районів Берліна четвертий день перебуває без електроенергії через підпал кабелів на місцевій станції, повідомило у вівторок, 6 січня, «Радіо Свобода».

«Пункт незламності» організувала українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з міграції та інтеграції при районній Берліна. Вона переїхала разом із донькою до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення.

У Берліні Оксана Орел та інші українські біженці заснували українсько-німецький центр AdlerA e.V.. Він допомає переселенцям адаптуватися в Німеччині. Після того, як в Берліні стався блекаут 3 січня, центр перетворився на «пункт незламності» для місцевих. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячого чаю й приготувати їжу.

«Батьки, родини дітей, які відвідують нашу організацію – і українські, і німецькі родини – першими скористалася цією нагодою. Вони привели дітей на танці, трошки погрітися, одразу взяли підзарядити гаджети», – розповіла Оксана Орел.

Будівля пункту розташована в районі, який перебуває без електроенергії, але підключена до до іншої лінії електропередач.

За словами Оксани Орел, «пункт незламності» відкрили не лише на знак подяки німцям за допомогу біженцям та Україні, але й для того, щоб поділитися власним досвідом під час відключень.

Нагадаємо, 3 січня кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишились без електропостачання внаслідок підпалу кабельного мосту. Деякі домогосподарства також можуть залишитися без опалення, оскільки відключення електроенергії вплинуло на місцеву систему централізованого теплопостачання. Це сталось в той час, коли температура повітря в Берліні становить близько 0 °C, місцями фіксується сильний снігопад.