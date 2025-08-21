У четвер, 21 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Комбінована атака. Росія запустила по Львову касетні ракети та дрони, є загиблий і поранені, пошкоджені будинки, вибиті вікна. Зловили чергового «провідника». СБУ спільно з поліцією області та прокуратурою затримала організатора схем нелегального виїзду за кордон для ухилянтів. Паліативної допомоги стане більше. У Львові облаштовують нове відділення для пацієнтів із важкими або невиліковними хворобами. Унікальний мистецький поїзд-виставка. Упродовж тижня на головному вокзалі Львова можна відвідати мистецький потяг із мобільною фотовиставкою про незламність українців.

