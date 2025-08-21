У Львові на вокзалі можна відвідати єдиний у світі поїзд-виставку про незламних українців
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 серпня
У четвер, 21 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Комбінована атака. Росія запустила по Львову касетні ракети та дрони, є загиблий і поранені, пошкоджені будинки, вибиті вікна.
- Зловили чергового «провідника». СБУ спільно з поліцією області та прокуратурою затримала організатора схем нелегального виїзду за кордон для ухилянтів.
- Паліативної допомоги стане більше. У Львові облаштовують нове відділення для пацієнтів із важкими або невиліковними хворобами.
- Унікальний мистецький поїзд-виставка. Упродовж тижня на головному вокзалі Львова можна відвідати мистецький потяг із мобільною фотовиставкою про незламність українців.
