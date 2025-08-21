Росія атакувала Львів трьома крилатими ракетами Х-101

У четвер, 21 серпня, росіяни атакували Львів ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Як повідомили у прокуратурі, Росія вперше застосувала для атаки ракети з касетними бойовими частинами.

Зазначається, що сили ППО Львівщини збили в області три крилаті ракети типу Х-101 із касетними боєголовками. Х-101 – це російська стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля», розроблена ще у 1980-х роках. Вперше їх Росія застосувала під час війни в Сирії у 2015 року, а з початком повномасштабного вторгнення масовано обстрілює ними українські регіони. У 2024 році Росія вперше застосувала по Україні ракету Х-101 з касетною бойовою частиною. Раніше касетну боєголовку серед російських дозвукових крилатих ракет мала тільки Х-59.

У Залізничному районі Львова ворожий безпілотник влучив у житлову зону. Один чоловік загинув, ще троє – у лікарнях міста. Пошкодженні 26 будинків, серед яких адмінбудівлі трьох судів на вул. Стороженка.

«Вибуховою хвилею пошкоджено також прилеглі будинки, вибито вікна та двері. Крім цього, уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення», – повідомили в прокуратурі.

За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ. Поліція закликала мешканців району при виявленні невідомих предметів, які можуть бути залишками ракети, повідомляти правоохоронцям.

Додамо, що на місці удару на вул. Олени Степанівни – Стороженка розгорнули роботу ЦНАПу, куди мешканці вже можуть подати документи на отримання компенсації – 9 тис. грн за вибиті двері та 12 тис. грн – за вікна. Ще 17 мешканців тимчасово відселять, оскільки їхні помешкання не придатні для проживання.

Що таке касетні боєприпаси?

Касетні засоби ураження – це вид боєприпасів, які замість одного великого заряду містять десятки, а то й сотні менших елементів – так званих суббоєприпасів. Після скидання або запуску основний снаряд розкривається в повітрі й розкидає ці засоби ураження на значну площу. Вони можуть підриватися одразу, вражаючи техніку, укріплення чи живу силу противника, або ж залишатися нерозірваними, перетворюючись на приховану загрозу для цивільних ще довго після бою. Саме через це значна кількість країн заборонили касетні боєприпаси.