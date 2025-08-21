Внаслідок ракетного удару по Львову 21 серпня загинула одна людина

Вранці 21 серпня росіяни завдали комібнованого удару по Львову крилатими ракетами та безпілотниками, внаслідок якої загинула одна людина, а десятки будинків – пошкодженні. Міська рада розгорнула штаб допомоги постраждалим, де працюватиме виїзний ЦНАП, куди мешканці пошкоджених квартир можуть звернутися за оформленням документів на компенсацію.

Як розповів заступник мера Львова Андрій Москаленко під час засідання міської комісії ТЕБ і НС, внаслідок атаки постраждали 26 будинків, мешканці 11 квартир будинку на вул. Олени Степанівни, 37 потребують відселення. На місці розгорнули роботу ЦНАПу, куди мешканці вже можуть подати документи на отримання компенсації – 9 тис. грн за вибиті двері та 12 тис. грн – за вікна.

Фото ДСНС і ЛМР

Також постраждала будівля дитсадка №1 та адмінбудівлі на вул. Стороженка, деякі будівлі пошкоджені росіянами вже втретє.

Поліція закликала мешканців району при виявленні невідомих предметів, які можуть бути залишками ракети, повідомляти правоохоронцям. Міська рада також звернулась до готелів із закликом тимчасово заселити мешканців, чиї квартири постраждали.

Медичний директор лікарні св. Луки Віталій Колодій розповів, що до лікарні Першого ТМО доправили трьох постраждалих – 38-річну жінку з травмами грудної клітки, 60-річного чоловіка з проникаючим пораненням в голову і 53-річного чоловіка з осколковими пораненнями.