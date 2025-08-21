У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожими ударами були Мукачево, Львів, Луцьк, Запоріжжя і Дніпропетровщина. Про це повідомили місцева влада та моніторингові канали.

Влада Києва та області уночі повідомляла про загрозу ударних БпЛА. У регіоні працювала ППО. Про пошкодження чи падіння уламків наразі не відомо.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок російської атаки із застосуванням БпЛА і ракети потерпілих та загиблих немає. Усі наслідки атаки ще уточнюються.

Оновлено о 10:44. За інформацією волинських рятувальників, унаслідок ворожої атаки постраждала 48-річна жінка, яка перебувала в магазині одного з приміських сіл. Уламки скла пошкодили їй руки, ноги та спину. Лучанка госпіталізована.

Для Мукачева це стало першим підтвердженим влучанням від початку повномасштабної війни.

У місті РФ поцілила по території одного з підприємств. Унаслідок удару виникла пожежа, мешканців закликали не виходити на вулицю та зачиняти вікна.

Пожежа на місці влучання у Мукачеві, 21 серпня 2025 рік

Також відомо про 12 постраждалих внаслідок атаки на Мукачево.

«На стаціонарному лікуванні перебуває п’ять пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні», – зазначили в міській раді.

Російські крилаті ракети та дрони також зафіксували у Львові та області.

«Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни... Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Наразі перевіряється інформація щодо загоряння в інших місцях.

За попередніми даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок комбінованого удару по Львову одна людина загинула, дві – травмовані.

Оновлено о 08:21. Андрій Садовий підтвердив інформацію про одного загиблого у Львові. Ще двоє постраждалих.

«Один чоловік у важкому стані, зараз в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості», – ідеться в повідомленні.

Оновлено о 08:43. Стало відомо про третю поранену у Львові – 38-річна жінка зазнала поверхневої рани грудної клітки. Також у постраждалої гематоми й забій легень. Медики оцінюють її стан, як середньої важкості.

Наслідки російської атаки на Львів, 21 серпня 2025 рік (Фото Андрія Садового)

Російські війська завдали два удари по Запоріжжю. Є пошкодження на кількох об’єктах промислової інфраструктури, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Попередньо, пошкоджено вісім багатоповерхівок та два приватних будинки внаслідок російського ранкового удару по Запоріжжю. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені балкони та подекуди покрівля, написала секретарка міськради Регіна Харченко.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік, також понівечена інфраструктура.



Російські дрони також пошкодили п’ять приватних будинків, п’ять господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач на Нікопольщині.

У Межівській і Покровській громадах Синельниківського району виникли пожежі. Понівечені два підприємства та газогін.

У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.