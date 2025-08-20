Пожежа на місці влучання БпЛА в Охтирці у ніч на 20 серпня

У ніч на середу, 20 серпня, російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками. Під масованим ударом були Охтирка на Сумщині та Ізмаїл на Одещині. Про це повідомили представники влади регіонів, поліція та ДСНС.

За даними кореспондентів «Суспільного», в Охтирці на Сумщині після опівночі було чути близько 20 вибухів. Російські ударні безпілотники атакували приватний сектор – на місцях влучань виникли пожежі.

Близько другої години ночі начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що медики надають допомогу постраждалим мешканцям. На місці влучань працювали екстрені служби.

У поліції області станом на 06:00 доповіли про 12 поранених, включно з двома дітьми.

«Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж», – ідеться в повідомленні.

Наслідки російської масованої атаки на Охтирку, 20 серпня 2025 року (Фото Нацполіції)

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (воєнні злочини).

Також внаслідок масованої атаки БпЛА на Одещину спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією рятувальників, постраждала людина.

В Ізмаїльській районній військовій адміністрації повідомили про пошкодження припортової інфраструктури – рятувальники ліквідували пожежі на місцях.

«В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення... Відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога», – написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Доповнено. За даними Нацполіції, станом на 10:00 кількість постраждалих внаслідок обстрілу Охтирки зросла до 14, серед них троє дітей. Також пошкоджено 25 приватних будинків, багатоквартирний житловий будинок, пилораму, господарську споруду, гараж та два складських приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські військові завдали масованого удару по Полтавській області – під атаку потрапили Кременчуцький та Лубенський райони. Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи в регіоні, повідомили в Міненерго.