Росіяни завдали масованого удару по Полтавській області

В ніч на вівторок, 19 серпня, російські військові завдали масованого удару по Полтавській області. Під атаку потрапили Кременчуцький та Лубенський райони. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За словами Володимира Когута, у двох районах області зафіксували влучання та падіння уламків російських боєприпасів. Пошкоджень зазнали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Крім того, внаслідок атаки у Лубенському районі частково зникло електропостачання – без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

За словами мера Кременчука Віталія Малецького, вночі у місті пролунали десятки вибухів, внаслідок чого виникли пожежі. Росіяни атакували енергетичну та транспортну інфраструктуру міста.

«Щодо пошкоджених будинків – спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки», – написав Віталій Малецький.

Зазначимо, що за словам Володимира Когута та Віталія Малецького, жителі області внаслідок російської атаки не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 18 серпня, росіяни балістичними ракетами атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 30 – отримали поранення.