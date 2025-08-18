Наслідки ранкової атаки на Запоріжжя

Вранці понеділка, 18 серпня, російські окупанти атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок удару є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали удару по місту близько 09:15 18 серпня. За даними Федорова, для атаки окупанти застосували балістичні ракети, тип яких встановлюється.

Спочатку голова ОВА повідомив про двох постраждалих, проте згодом кількість поранених внаслідок атаки зросла до шістьох людей. Їх усіх госпіталізували – двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс», – повідомив Федоров.

На місці влучань зайнялася пожежа. Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Доповнено 11:40. Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 17 людей. Ще 23 людям надали допомогу психологи.

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня росіяни також завдали ударів по Харкову – після ракетного обстрілу окупанти випустили п’ять безпілотників, які влучили у житлову п’ятиповерхівку. Внаслідок атаки п’ять людей загинули, ще 17 зазнали поранень.