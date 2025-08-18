Росіяни завдали удару безпілотником по житловій п'ятиповерхівці

У ніч на понеділок, 18 серпня, російські окупанти атакували Харків, застосувавши ракету та ударний безпілотник. Під атаку потрапив Індустріальний район, там є троє загиблих та щонайменше 17 поранених, повідомили міський голова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Перший удар по Харкову стався ввечері, коли росіяни запустили по Індустріальному району міста ракету. Вона влучила поблизу житлового кварталу, через що пошкоджене скління вікон у багатоповерхівках.

Тоді рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих, серед яких – 13-річна дитина. Втім, згодом росіяни завдали повторного удару, і кількість постраждалих в Індустріальному районі зросла.

За даними Ігоря Терехова, ворожий дрон влучив по житловому будинку, у двох під’їздах зайнялася пожежа. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі.

«Ворог поцілив чотирма БпЛА типу «Герань-2» в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах», – уточнив Синєгубов.

Внаслідок атаки на Харків постраждали 17 людей. Ще троє загинули – росіяни вбили дворічну дитину, жінку та чоловіка. Олег Синєгубов розповів, що рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика.

Тривають роботи з розборів завалів та порятунку людей. Станом на 07:20 відомо про 17 постраждалих.

Внаслідок атаки пошкоджені шість житлових будинків та 15 авто.

Доповнено 08:00. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох – під завалами знайшли ще одне тіло людини. Ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Доповнено 09:00. Кількість загиблих зросла до п’яти. Серед загиблих – 55-річна жінка, 45-річний чоловік, 16-річний хлопець та 1,5-річна дівчинка.