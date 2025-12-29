Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

У Києві затримали агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Чоловік шпигував за об’єктами Сил оборони та коригував ворожі удари по енергооб’єктах столичного регіону. Про це у понеділок, 29 грудня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний – місцевий різноробочий, якого завербували через телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі. Чоловік надавав ворогам інформацію про ключові енергогенеруючі підприємства Києва, що забезпечують опалення житлового фонду та соціальної інфраструктури.

Затриманий спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ, а потім проводив розвідку поблизу об’єкта, щоб оцінити його стан після нещодавніх обстрілів. Отримані дані він передавав ворожим спецслужбам для планування нових ударів.

Чоловік планував у разі успішного виконання завдань виїхати з України і підготував тактичний рюкзак із речами першої необхідності для нелегального перетину кордону.

Підозрюваний планував утекти за кордон (фото СБУ)

Співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність та затримали за місцем проживання у Києві. Одночасно вжили заходи для безпеки потенційних «цілей» ворога.

Слідчі вже оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.