Киянину загрожує довічне ув'язненняз конфіскацією

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента ФСБ, який коригував російські масовані ракетно-дронові атаки по місту. Ним виявився 36-річний працівник компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах. Про це повідомили в пресцентрі СБУ в середу, 3 грудня.

Слідчі встановили, що підозрюваний привернув увагу російських спецслужб навесні 2025 року через свої публічні коментарі в телеграмі та забороненій соцмережі «ВКонтакте», де відкрито підтримував захоплення України. Після цього його дистанційно завербували, дали завдання та налагодили канали зв’язку через анонімні чати та електронну пошту.

Протягом осені 36-річний чоловік збирав для росіян координати потенційних цілей для атак по Києву. Також під час робочих виїздів він фіксував наслідки російських ударів по енергоінфраструктурі міста та передавав ці відомості окупантам для коригування повторних обстрілів. Крім того, росіяни цікавились орієнтовним розташуванням українських зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

СБУ затримала зловмисника та вилучила в нього смартфони, флешки та вісім сім-карт, які він використовував для конспірації.

Слідчі повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.