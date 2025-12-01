Євген Желізко засуджений на два роки через виправдовування російської агресії в Україні

Засуджений за виправдовування війни львів’янин Євген Желізко невдовзі вийде на волю в Україні, хоча ще півтора року тому він просив обміняти його у Росію. На це звернуло увагу Hromadske.

59-річний Євген Желізко засуджений до двох років ув’язнення за підтримку російського вторгнення в Україну. Він народився у Львові, хоча у суді називав себе росіянином і уродженцем СРСР. Після початку повномасштабного вторгнення під час телефонних розмов із сусідом він виправдовував війну та закликав РФ запустити ракету по території Польщі. Зокрема, він заперечував оголошення Росією повномасштабної війни, а наполягав, що РФ проводить в Україні «демілітаризацію» та «денацифікацію», вважав, що Україна сама обстрілює свою цивільну інфраструктуру, а воєнні злочини росіян у Бучі називав фейком. Про антиукраїнські погляди Желізка в СБУ повідомив його сусід.

У суді Євген Желізко свою провину не визнав і підтвердив свої висловлювання. За його словами, він «випадково став громадянином України, адже його країна [СРСР] – розвалилась». На його думку, України не існує і ніколи не існувало. Він також заявив, що Росію на війну «спровокував Захід». У квітні 2023 року Залізничний районний суд Львова призначив йому пів року ув’язнення за ч. 1 ст. 426-2 ККУ, однак у листопаді 2023 року прокурори в апеляції домоглися, аби Євгена Желізка відправили в тюрму на два роки.

Програвши касацію, у липні 2024 року засуджений звернувся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з проханням обміняти його до РФ. Однак, судячи з сайту проєкту «Хочу к своим», який фіксує дані про засуджених колаборантів, які просяться на обмін у Росію, Євгена Желізка так і не обміняли. Тож невдовзі закінчиться термін його ув’язнення і він вийде на волю.