Євген Желізко засуджений на два роки через виправдовування російської агресії в Україні

Засуджений за виправдовування війни львів’янин Євген Желізко погодився на обмін у Росію. Дані про нього опубліковані на сайті проєкту «Хочу к своим», де зібраний перелік колаборантів, які зголосилися на обмін у Росію.

58-річний Євген Желізко засуджений до двох років ув’язнення за підтримку російського вторгнення в Україну. Він народився у Львові, хоча у суді називав себе росіянином і уродженцем СРСР. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час телефонних розмов із сусідом виправдовував війну та закликав РФ запустити ракету по території Польщі. Зокрема, він заперечував оголошення Росією повномасштабної війни, а наполягав, що РФ проводить в Україні «демілітаризацію» та «денацифікацію», вважав, що Україна сама обстрілює свою цивільну інфраструктуру, а воєнні злочини росіян у Бучі називав фейком. Про антиукраїнські погляди Желізка в СБУ повідомив його сусід.

У суді Євген Желізко свою провину не визнав і підтвердив свої висловлювання. За його словами, він «випадково став громадянином України, адже його країна [СРСР] – розвалилась». На його думку, України не існує і ніколи не існувало. Він також заявив, що Росію на війну «спровокував Захід». У квітні 2023 року Залізничний районний суд Львова призначив йому пів року ув’язнення за ч. 1 ст. 426-2 ККУ, однак прокурори в апеляції домоглися, аби Євгена Желізка відправили в тюрму на два роки.

Згодом засуджений звернувся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненними з проханням обміняти його до РФ. Раніше виїхати в Росію за обміном зголосилися двоє мешканців Львівської області Владислав Козєєв і Володимир Ятровський.

Додамо, що через спеціальну форму на сайті «Хочу к своим» є можливість поділитися інформацією про діяльність ворожих агентів. За даними ГУР, в межах цього проєкту в червні в Росію обміняли колишнього старшого референта Cекретаріату Кабінету міністрів України Василя Мехеда, який 15 років шпигував для ФСБ.