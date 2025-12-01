Чоловік стежив за підприємствами та залізницею

Працівники Служби безпеки України затримали ворожого коригувальника, який готував новий обстріл РФ по Чернівцях. Чоловік їздив поруч із місцевими промисловими підприємствами, аеропортом та об’єктами «Укрзалізниці», фотографував їх, а потім пересилав російським спецслужбам.

В СБУ Буковини в понеділок, 1 грудня, повідомили, що росіянам вдалося завербувати 35-річного безробітного жителя Чернівців. Чоловік неодноразово публікував і розповсюджував російську пропаганду в телеграм-каналах та на забороненій соцмережі «Вконтактє». Так він потрапив в поле зору ворожих агентів.

«Він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, зокрема, обстріли цивільних будівель України. Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники», – йдеться у повідомленні СБУ Буковини.

Чоловік збирав інформацію, готував висновки та звіти для ФСБ, які потім направляв у спеціально створений рашистами чат-бот. На слід коригувальника працівникам СБУ вдалося вийти завдяки тому, що 35-річний чоловік постійно поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка в його помешканні. Під час обшуків виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину. Коригувальнику оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.