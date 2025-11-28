Ларису Дишкант із дітьми затримали у травні 2024 року

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд визнав винними у державній зраді 68-річну депутатку Орининської сільської ради Ларису Дишкант, її дочку та сина. Посадовиця із дітьми передавала росіянам інформацію про місця дислокації військовослужбовців, техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Про це повідомила у пʼятницю, 28 листопада, пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, на початку 2024 року депутатка потрапила в поле зору російської спецслужби через активність у телеграмі та «Однокласниках». Після вербування співробітником ФСБ жінка залучила до злочину своїх 42-річного сина та 37-річну дочку.

З лютого по травень 2024 року під виглядом сімейних поїздок вони об’їжджали територію Хмельницької області на власному авто, приховано фотографували блокпости, місця дислокації мобільних вогневих груп ППО, переміщення військових та території частин. До знімків додавали геолокацію і надсилали дані замовнику.

Згідно з даними громадської організації «Рух Чесно», зрадницею виявилася 67-річна депутатка Орининської сільської ради від партії ВО «Батьківщина» Лариса Дишкант.

За виконання завдань сім’я отримувала гроші, які надходили на банківську картку доньки посадовиці. Зловмисників викрили у травні 2024 року, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

Посадовицю з дітьми визнали винними у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Кожному з них призначили по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.