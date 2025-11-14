Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали іноземця, який працював на ФСБ і коригував російські атаки по енергооб’єктах у Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомила пресслужба СБУ у пʼятницю, 14 листопада.

За даними слідства, агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині. Він потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування іноземець на власному автомобілі об’їжджав маршрути біля енергетичних та теплопостачальних об’єктів і фотографував їхні периметри, зокрема й поблизу Хмельницької АЕС.

СБУ задокументувала, як він зупинявся біля опорної підстанції, ТЕЦ та інших енергооб’єктів, а також фіксував розташування блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів. Отримані фото він мав передавати російській спецслужбі для коригування ударів.

Контррозвідники затримали агента на початковому етапі його діяльності, коли він фотографував одну з українських електропідстанцій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Іноземцю оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення українських військових в умовах воєнного стану).

Чоловіка взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.