Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на гарячому

Правоохоронці затримали 20-річного жителя Хмельниччини, який передавав російським спецслужбам дані про бойову авіацію Збройних сил України. Агент встановлював біля авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для ворога. Про це повідомили 12 листопада пресслужби СБУ та прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2025 року чоловік сам вийшов на зв’язок із представниками РФ, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Розуміючи, що спілкується з ворогом, він погодився на співпрацю.

Основним його завданням було відстежувати місця базування, кількість і графік вильотів українських літаків. Для цього чоловік встановлював поблизу авіабаз приховані мінікамери з онлайн-трансляцією, до яких російські куратори мали віддалений доступ.

Окрім того, за вказівкою окупантів, 20-річний зловмисник фотографував електропідстанції та надсилав знімки замовнику. Оплату за виконану роботу він отримував у криптовалюті.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка на гарячому, коли той намагався встановити черговий телефон для спостереження за військовою авіацією. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами його співпраці з росіянами.

Мешканцю Хмельниччини оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.