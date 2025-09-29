За державну зраду мешканцю Хмельниччини загрожує довічне увʼязнення

У Хмельницькому правоохоронці затримали різноробочого, який коригував обстріли росіян по військових об’єктах на заході України. За державну зраду йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомила 28 вересня пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби завербували мешканця Хмельницької області, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Чоловік погодився на пропозицію ворога збирати інформацію про місцеві військові об’єкти та оборонні заводи.

«Для збору розвідданих підозрюваний випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах», – повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали російського агента «на гарячому», коли він намагався зняти відео поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.