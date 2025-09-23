Російські спецслужби завербували чоловіка через один із телеграм-каналів

У Хмельницькому правоохоронці затримали 31-річного безробітного, який коригував обстріли росіян по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. За державну зраду йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомила 23 вересня пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 31-річного мешканця Хмельницької області, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. З чоловіком звʼязалися одразу двоє співробітників ФСБ, які ставили різні завдання:

перший куратор вимагав виявити та передати геолокації аеродромів ЗСУ;

другий – просив координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

Крім того, підозрюваний збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього ймовірного підриву в майбутньому.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. У нього вилучили смартфон із переписками з ворогом, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.