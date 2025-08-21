СБУ та поліція затримали переправника з Сокаля

СБУ спільно з поліцейськими затримали 54-річного мешканця міста Сокаль на Львівщині, який за гроші гарантував ухилянту безпечний маршрут втечі за кордон. Переправника затримали після одержання 30 тис. доларів.

Як розповіли у четвер, 21 серпня, у поліції та СБУ Львівщини, фігурант обіцяв призовнику допомогти виїхати за межі України через один із пунктів пропуску на Львівщині. Вартість послуг коштувала 33 200 доларів.

«До пакету послуг також входило нібито вирішення питання щодо повісток, на які ухилянт не з’являвся до РТЦК та СП та міг опинитись в розшуку», – повідомили в СБУ.

Переправника затримали після одержання грошей

Правоохоронці затримали організатора після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 30 тис. доларів. Затриманому повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Слідчі встановлюють інших можливих співучасників схеми.