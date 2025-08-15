Затримання відбулося під час передачі грошей

У Львові поліцейські спільно з контррозвідкою СБУ затримали двох військовослужбовців, які допомагали вирішувати питання з посадовцями РТЦК. Обох посередників затримали після одержання 4 тис. доларів від клієнта.

Як повідомили у п’ятницю, 15 серпня, у поліції Львівщини, за 4 тис. доларів двоє військовослужбовців пообіцяли військовозобов’язаному клієнту вирішити питання щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП, а також вплинути в на медиків військово-лікарської комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо проходження ним військової служби в тилових підрозділах.

14 серпня правоохоронці затримали одного із посередників під час одержання неправомірної вигоди у сумі 4 тис. доларів від клієнта. Також затримали іншого співучасника.

Обом причетним до схеми повідомили про підозру за зловживання впливом (ч.2.ст.28, ч.3 ст.369-2 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. У поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що підозри отримали 28-річний та 32-річний мешканці Львівського району. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.