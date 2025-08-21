Українську збірну представляли п’ятеро талановитих старшокласників

Українська команда здобула золоті, срібні та бронзові медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка цьогоріч відбувалась у Мумбаї в Індії. У світовому змаганні зійшлись команди із 64 країн.

Олімпіада тривала із 11 до 21 серпня 2025 року. Мала академія наук України повідомила, що юні астрономи мірялись силами під час теоретичного туру, спостережного туру, що перевіряв навички роботи з телескопом та мапами, під час аналізу даних та в командному турі.

Українську збірну представляли п’ятеро талановитих старшокласників – переможців фіналу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Вони здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі. Серед медалістів – троє випускників Львівського фізико-математичного ліцею.

«Вітаємо наших талановитих юних науковців та їхніх наставників – Ігоря Теличина й Михайла Татарина. Щиро пишаємось! Ви – натхнення для всієї України. І дякуємо вчителям за невтомну працю! Знаємо, що ви вклали в цю перемогу частинку себе», – зазначили в департаменті освіти та культури ЛМР.

Українські школярі та їхні нагороди на олімпіаді:

Золото – Загіка Андрій, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– Загіка Андрій, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Срібло – Гілей Дмитро, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

– Гілей Дмитро, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Срібло – Мазур Марія, учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

– Мазур Марія, учениця 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Бронза – Гербут Уляна, учениця 10 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка Тернопільської міської ради.

– Гербут Уляна, учениця 10 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка Тернопільської міської ради. Бронза – Огородник Богдан, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагадаємо, раніше українські школярі вибороли шість медалей на міжнародній олімпіаді з математики в Австралії. На міжнародній олімпіаді з фізики в Парижі срібло здобув випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський. Призерами олімпіади з хімії в ОАЕ теж стали двоє львів’ян. У серпні українські школярі здобули 4 медалі на міжнародній олімпіаді з інформатики в Болівії.