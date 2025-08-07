Українська команда математиків в Австралії

Шестеро українських школярів здобули медалі на 65-ій Міжнародній математичній олімпіаді, яку провели в Австралії. Українці вибороли одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі. Про це повідомили у НУШ.

Медалі вибороли:

золото – Олесь Гордійчук (35 балів із 42 можливих);

– Олесь Гордійчук (35 балів із 42 можливих); срібло – Олександр Горбунов (28 балів) та Даніїл Швайко (28 балів);

– Олександр Горбунов (28 балів) та Даніїл Швайко (28 балів); бронза – Мирослав Любимий (22 бали), Степан Семиренський (25 балів) та Володимир Забігайло (27 балів).

Водночас, як повідомили Українські математичні олімпіади, у всесвітніх змаганнях взяли участь команди з Росії та Північної Кореї. За словами української делегації, таке рішення належить не організаторам, а голові ІМО – словенцю Ґреґору Долінару.

Міжнародна математична олімпіада (ІМО) – найпрестижніше світове змагання для школярів. Нагадаємо, на міжнародній олімпіаді з фізики в Парижі срібло здобув випускник Львівського фізико-математичного ліцею Володимир Островський. Призерами олімпіади з хімії в ОАЕ теж стали двоє львів’ян.