Двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею вибороли золоту та срібну медалі

Двоє цьогорічних випускників Львівського фізико-математичного ліцею вибороли золоту та срібну медалі на 57-й міжнародній олімпіаді з хімії, що відбулася в Об’єднаних Арабських Еміратах. Двоє інших учасників української команди також здобули нагороди. У змаганнях брали участь найсильніші юні хіміки з усього світу: загалом понад 360 учасників із майже 90 країн.

Як повідомив директор департаменту освіти і культури Львова Андрій Закалюк, Богдан Фастнахт здобув золоту медаль, а Маркіян Слоцький – срібну. Обидва хлопці торік були срібними медалістами цього ж міжнародного змагання.

«Вітаємо наших талановитих учнів, їхню наставницю — Народну вчительку України Лілію Олексин, та батьків із перемогою! Це – лише початок», – сказавв Андрій Закалюк.

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Мала академія наук інформує, що до складу української команди у 2025 році входили четверо школярів і усі вони стали медалістами.

Хто з українців здобув перемогу на 57-й міжнародній олімпіаді з хімії: