Українська команда виборола 17 нагород на Олімпіаді геніїв у США

Українські школярі здобули 17 нагород на міжнародній Олімпіаді геніїв 2025 у США, зокрема одне гран-прі та три золоті медалі. Загалом участь у конкурсі взяли представники понад 70 країн світу.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України 19 червня, на цьогорічній Олімпіаді геніїв у США Україну представляли 34 учні – усі вони є вихованцями Малої академії науки. Під час Олімпіади геніїв – одного із найбільших у світі конкурсів для учнівських екопроєктів, українці змагались із 1200 учасників із понад 70 країн світу.

Українська команда здобула кілька перемог та загалом виборола 17 нагород: одне гран-прі, 3 золоті медалі, 5 срібних медалей, 4 бронзові медалі, 4 почесні відзнаки.

«З кожним роком зростає відсоток українських учасників GENIUS Olympiad у США, які стають призерами. Уже втретє гран-прі забирає саме Україна – і ми знову показуємо приклад для світу. Щиро пишаємося нашими учнями та працюємо над створенням більше можливостей для розвитку позашкільної освіти. Щоб українські діти могли розкривати свій потенціал в Україні та знайти своє місце у глобальній спільноті», – сказав Євген Кудрявець, освітній дипломат, перший заступник міністра освіти.

Хто з українських школярів виборов нагороди на Олімпіаді геніїв 2025:

Гран-прі здобула Сердюк Єлизавета з Київщини, проєкт «Sweet people» у категорії «Музика». Наукова керівниця – Абраменко Ангеліна.

Золото вибороли:

Абраменкова Анна та Мірошниченко Тимофій з Дніпропетровщини, проєкт «The Scenario: 2052» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Бесчастна Дар’я.

та з Дніпропетровщини, проєкт «The Scenario: 2052» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Бесчастна Дар’я. Брус Варвара з Київщини, проєкт «GENIUS Olympiad – 2025: хочу, щоб ви вижили» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Махоніна Радіслава.

з Київщини, проєкт «GENIUS Olympiad – 2025: хочу, щоб ви вижили» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Махоніна Радіслава. Зеленько Артем та Окіпняк Роман з Черкащини, проєкт «CORE Ukraine» у категорії «Робототехніка». Науковий керівник – Кадуха Віталій.

Срібло здобули:

Войтович Єлизавета з Києва, проєкт «Дослідження оптимальної конструкції джерела живлення низької потужності на основі п’єзоелектричної устілки для взуття» у категорії «Наука». Науковий керівник – Мєшков Олександр.

з Києва, проєкт «Дослідження оптимальної конструкції джерела живлення низької потужності на основі п’єзоелектричної устілки для взуття» у категорії «Наука». Науковий керівник – Мєшков Олександр. Грищук Дмитро з Житомирщини, проєкт «Програмування» у категорії «Програмування». Науковий керівник – Грищук Сергій.

з Житомирщини, проєкт «Програмування» у категорії «Програмування». Науковий керівник – Грищук Сергій. Макаренко Богдан і Яцура Андрій з Київщини, проєкт «Backside of Industrialization» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Новикова Надія.

і з Київщини, проєкт «Backside of Industrialization» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Новикова Надія. Мельниченко Михайло з Києва, проєкт «Сучасне протезування колінного суглобу за допомогою 3D-друку» у категорії «Наука». Науковий керівник – Козленко Олег.

з Києва, проєкт «Сучасне протезування колінного суглобу за допомогою 3D-друку» у категорії «Наука». Науковий керівник – Козленко Олег. Темченко Марія з Дніпропетровщини, проєкт «Наша реальність» у категорії «Мистецтво». Наукова керівниця – Касьянова Світлана.

Бронзу отримали:

Благодаров Кирило з Дніпропетровщини, проєкт «Дослідження способу енергозбереження для вертикальної ферми» у категорії «Наука». Наукова керівниця – Булана Тетяна.

з Дніпропетровщини, проєкт «Дослідження способу енергозбереження для вертикальної ферми» у категорії «Наука». Наукова керівниця – Булана Тетяна. Гарькава Софія з Дніпропетровщини, проєкт «Карбонові ринки та їхня роль в світовій та українській економіці» у категорії «Промова». Наукова керівниця – Коротюк Алевтина.

з Дніпропетровщини, проєкт «Карбонові ринки та їхня роль в світовій та українській економіці» у категорії «Промова». Наукова керівниця – Коротюк Алевтина. Зборовська Єва із Сумщини, проєкт «In the grip of black gold» у категорії «Мистецтво». Наукова керівниця – Черномаз Алла.

із Сумщини, проєкт «In the grip of black gold» у категорії «Мистецтво». Наукова керівниця – Черномаз Алла. Павлик Олег і Капітан Василь з Волинської області, проєкт «Зробимо планету чистішою разом: ініціативи з прибирання, озеленення та зменшення забруднення» у категорії «Робототехніка». Науковий керівник – Роговський Андрій.

Почесні відзнаки отримали: