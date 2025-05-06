Вчені Марина В’язовська (ліворуч) та Світлана Краковська

Національна академія наук США обрала нових членів на знак визнання їхніх видатних і постійних досягнень у оригінальних дослідженнях. Міжнародне членство отримали дві українки – кліматологиня Світлана Краковська та математикиня Марина В’язовська. Про це повідомляє NAS.

Загалом Національна академія наук США обрала 120 нових членів та 30 міжнародних членів. Міжнародні члени – це члени академії без права голосу, вони мають громадянство за межами Сполучених Штатів.

40-річна Марина В’язовська є уродженкою Києва, випускницею механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Вона стала другою жінкою, яка отримала медаль Філдса – найпрестижнішу премію у галузі математики. Її роботу над пакуванням сфер у 2022 році відзначили медаллю Філдса, яка вважається еквівалентом Нобелівської премії з математики.

Раніше Марина В’язовська, яка працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія), разом з командою математиків розв’язала математичне рівняння, над яким провідні математики світу ламали голови декілька століть. Воно вирішує, як розміщується у 8-ми та 24-ох вимірних просторах нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної.

Світлана Краковська є завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. Вона була серед українок, які вперше потрапили на антарктичну станцію «Академік Вернадський», де науковиця займалась метеорологічними спостереженнями. Дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська у 2022 році потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених світу за версією наукового журналу Nature.