Марина В’язовська - друга жінка-лауреатка медалі Філдса за всю її історію

Українська математикиня киянка Марина В’язовська, яка зараз працює у Швейцарії, отримала найпрестижнішу премію у своїй галузі. Її роботу над пакуванням сфер відзначили медаллю Філдса, яка вважається еквівалентом Нобелівської премії з математики. 37-річна Марина В’язовська – лише друга жінка, яка отримала цю нагороду, повідомляє The Guardian.

Марина В’язовська довела найкращий спосіб упакувати сфери у восьмивимірному просторі, щоб вони займали найменше місця. Як повідомляє видання, В’язовська є лише другою жінкою в історії медалі Філдса, яка отримала цю нагороду. У 2014 році її здобула іранська математикиня Маріям Мірзахані.

Вперше медаль Філдса вручили в 1936 році, а з 1950 року кожні чотири роки нею відзначають чотирьох математиків віком до 40 років. Разом з українкою відзначили науковців з Оксфордського, Прінгстонського і Женевського університетів. Лауреатів премії нагородили під час Міжнародного конгресу математиків в Гельсінкі. Ця конференція, яку організовує Міжнародна математична спілка кожні чотири роки для вручення медалей Філдса, мала відбутися в Санкт-Петербурзі. Однак математики бойкотували це рішення, і Спілка математиків перенесла церемонію нагородження до Фінляндії.

«В’язовській вдається робити абсолютно неочевидні речі, які багато людей намагалися та не змогли. Вона робить це, відкриваючи дуже прості, природні, глибокі структури, речі, яких ніхто не очікував і які ніхто інший не зміг знайти», — сказав математик Генрі Кон, який виступив на конгресі з офіційною доповіддю, присвяченій її роботі.

Нагадаємо, у 2019 році Марина В’язовська, яка працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія), разом з командою математиків розв’язала математичне рівняння, над яким провідні математики світу ламали голови декілька століть. Воно вирішує, як розміщується у 8-ми та 24-ох вимірних просторах нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної.

Марина В’язовська закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Продовжила навчання в Німеччині, здобувши 2007 року ступінь магістра у місті Кайзерслаутерні. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України. 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті. З травня 2017 року працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни.